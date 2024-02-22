Росіяни вдарили по Кураховому авіабомбою КАБ-250: дев'ять поранених

Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські загарбники завдали авіаудару по Кураховому Донецької області – унаслідок цього поранено дев'ятеро осіб. Про це повідомила обласна прокуратура.

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За даними слідства, близько 10:10 окупанти обстріляли Курахове з використанням керованої авіабомби КАБ-250, унаслідок цього на території підприємства отримали поранення дев'ятеро співробітників – двоє жінок та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років.

Усіх постраждалих доставили до лікарні, щоб надати кваліфіковану медичну допомогу – у поранених діагностовані закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку, пише відомство.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – до 12 років ув'язнення.

У ДТЕК повідомили, що Росія атакувала прифронтову ТЕС на Донеччині. Шістьох енергетиків поранено. Внаслідок удару є значні пошкодження обладнання ТЕС. Масштаб уточнюється. Наразі станція електроенергії не виробляє.

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