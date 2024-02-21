Куп'янськ. Росіяни завдали ударів по району: є загиблий та поранений, руйнування – фото

Окупанти били з мінометів та артилерії, а також, попередньо, вдарили двома авіабомбами

Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники завдали ударів по Куп'янщині у Харківській області – внаслідок цього загинув мирний житель, одного цивільного поранило, є руйнування. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, максимальне передбачене покарання – довічне ув'язнення.

За даними слідства, Збройні сили РФ близько 12:40 здійснили мінометні та артилерійські обстріли села Іванівка Петропавлівської громади, внаслідок чого було поранено 52-річного мирного жителя.

Близько 14:00 окупанти з артилерії обстріляли селище Дворічна, внаслідок цього загинув цивільний, його дані встановлюються, повідомили в облпрокуратурі.

Згодом близько 15:00 загарбники обстріляли село Вільхуватка – унаслідок цього зруйновано та пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає, написали правоохоронці.

За попередньою інформацією, російські військові вдарили двома керованими авіабомбами.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

15 лютого росіяни скинули КАБ на авто під Куп'янськом: загинули подружжя і 17-річна дівчина.

17 лютого окупанти завдали авіаударів по Куп’янську, внаслідок чого було зруйновано двоповерховий будинок на два під'їзди, пошкоджені щонайменше п’ять приватних будинків. Загинули дві людини: відео з місця прильоту.

20 лютого росіяни вдарили дроном-камікадзе по цивільному авто у Куп’янському районі, внаслідок чого загинули дві людини.

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