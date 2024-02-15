Росіяни скинули КАБ на авто під Куп'янськом: загинули подружжя і 17-річна – фото
Фото - ДСНС

Росіяни скинули дві керовані авіабомби на один із населених пунктів Вільхуватської громади Куп'янського району Харківської області. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про трьох загиблих.

За його даними, зафіксовано влучання в автомобіль із цивільними. Початково було відомо про двох загиблих – чоловіка та його дружину. Згодом глава ОВА поінформував, що поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, її дані встановлюються.

Також у населеному пункті є загоряння житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених.

ДОПОВНЕНО О 21:28. Держслужба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків:

Росіяни скинули КАБ на авто під Куп'янськом: загинули подружжя і 17-річна – фото
Фото – ДСНС
Росіяни скинули КАБ на авто під Куп'янськом: загинули подружжя і 17-річна – фото
Фото – ДСНС
Росіяни скинули КАБ на авто під Куп'янськом: загинули подружжя і 17-річна – фото
Фото – ДСНС
  • 14 лютого росіяни здійснили ракетний обстріл селища Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області: п'ятеро загиблих, 10 постраждалих.
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