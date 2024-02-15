Росіяни скинули КАБ на авто під Куп'янськом: загинули подружжя і 17-річна – фото

Фото - ДСНС

Росіяни скинули дві керовані авіабомби на один із населених пунктів Вільхуватської громади Куп'янського району Харківської області. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про трьох загиблих.

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За його даними, зафіксовано влучання в автомобіль із цивільними. Початково було відомо про двох загиблих – чоловіка та його дружину. Згодом глава ОВА поінформував, що поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, її дані встановлюються.

Також у населеному пункті є загоряння житлового приватного будинку, попередньо – двоє поранених.

ДОПОВНЕНО О 21:28. Держслужба з надзвичайних ситуацій опублікувала фото наслідків:

Фото – ДСНС

Фото – ДСНС

Фото – ДСНС