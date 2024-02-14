Росіяни вгатили з С-300 по селищу під Куп'янськом: люди під завалами, є загиблі – фото

Росіяни вгатили з С-300 по селищу під Куп'янськом: люди під завалами, є загиблі – фотодоповнено
Росіяни здійснили ракетний обстріл селища Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Відомо про сімох поранених, під завалами перебувають люди. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Попередньо, окупанти били з С-300. Влучили у двоповерховий житловий будинок та ще один будинок поряд із ним.
Постраждали семеро цивільних, одній людині надали меддопомогу та спрямували до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували.
"Під завалами перебувають люди. Підрозділи ДСНС надають всю необхідну допомогу", – додав Синєгубов.
ДОПОВНЕНО О 19:05. Нацполіція опублікувала фото наслідків ворожої атаки:
ДОПОВНЕНО О 19:11. Синєгубов повідомив, що з-під завалів врятовано жінку. Загалом наразі п'ять постраждалих. Загинув один чоловік.
ДОПОВНЕНО О 19:23. Нацполіція повідомила, що загинули двоє людей, їхні особи встановлює поліція. Ще четверо людей отримали поранення. Є інформація, що під завалами можуть знаходитися ще четверо.
- У ніч проти 14 лютого Росія обстріляла Селидове Донецької області, пошкодивши один із корпусів лікарні. Загинули три людини, серед них вагітна жінка і дитина.
- Також 14 лютого російські загарбники завдали удару по Миколаївці Донецької області: загинули дві жінки.