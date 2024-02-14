Росіяни вгатили з С-300 по селищу під Куп'янськом: люди під завалами, є загиблі – фото

Росіяни влучили у двоповерховий житловий будинок в селищі Великий Бурлук та в ще один будинок поряд із ним

Артилерійський обстріл окупантів. Фото: EPA

Росіяни здійснили ракетний обстріл селища Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області. Відомо про сімох поранених, під завалами перебувають люди. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Попередньо, окупанти били з С-300. Влучили у двоповерховий житловий будинок та ще один будинок поряд із ним.

Постраждали семеро цивільних, одній людині надали меддопомогу та спрямували до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували.

"Під завалами перебувають люди. Підрозділи ДСНС надають всю необхідну допомогу", – додав Синєгубов.

ДОПОВНЕНО О 19:05. Нацполіція опублікувала фото наслідків ворожої атаки:

Фото – Нацполіція

Фото – Нацполіція

ДОПОВНЕНО О 19:11. Синєгубов повідомив, що з-під завалів врятовано жінку. Загалом наразі п'ять постраждалих. Загинув один чоловік.

ДОПОВНЕНО О 19:23. Нацполіція повідомила, що загинули двоє людей, їхні особи встановлює поліція. Ще четверо людей отримали поранення. Є інформація, що під завалами можуть знаходитися ще четверо.