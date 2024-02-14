Россияне ударили из С-300 по поселку под Купянском: люди оказались под завалами

Россияне попали в двухэтажный жилой дом в поселке Большой Бурлук и еще один дом рядом с ним

Артиллерийский обстрел оккупантов. Фото: EPA

Россияне осуществили ракетные обстрелы поселка Большой Бурлук Купянского района Харьковской области. Известно о семерых раненых, под завалами находятся люди. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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Предварительно, оккупанты били из С-300. Попали в двухэтажный жилой дом и еще один дом рядом с ним.

Пострадали семь гражданских, одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двух человек спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали.

"Под завалами находятся люди. Подразделения ГСЧС оказывают всю необходимую помощь", – добавил Синегубов.