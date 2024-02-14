Росіяни вдарили по Миколаївці та вбили двох літніх жінок, є поранений

Фото: Вадим Філашкін

Російські загарбники завдали удару по Миколаївці в Донецькій області – загинуло двоє людей, один поранений. Про це повідомив голова Донецької обласної воєнної адміністрації Вадим Філашкін.

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Загарбники здійснили обстріл по місту близько 14:00 – у зоні ураження опинилася житлова забудова, написав посадовець.

Станом на 15:26 було відомо про двох загиблих жінок 62 та 74 років, одна людина отримала поранення, остаточні наслідки обстрілу встановлюються, повідомив Філашкін.

Від Миколаївки до найближчої точки на фронті – близько 17 км.

Миколаївка на карті Deepstate

13 лютого російські пропагандистські ресурси розганяли інформацію про буцімто ракетний удар РФ по скупченню українських військових і "великі втрати" ЗСУ під Селидовим на Донеччині – командувач ОСУВ "Таврія" спростував заяви окупантів.

У ніч на 14 лютого російська армія двічі обстріляла Селидове - троє загиблих і 12 поранених. Серед загиблих — дитина 2015 року народження та вагітна жінка. Серед поранених — чотири дитини 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження.

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