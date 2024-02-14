Россияне ударили по Николаевке и убили двух пожилых женщин, есть раненый

Фото: Вадим Филашкин

Российские захватчики нанесли удар по Николаевке в Донецкой области – погибли два человека, один ранен. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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Захватчики произвели обстрел по городу около 14:00 – в зоне поражения оказалась жилая застройка, написал чиновник.

По состоянию на 15.26 было известно о двух погибших женщинах 62 и 74 лет, один человек получил ранения, окончательные последствия обстрела устанавливаются, сообщил Филашкин.

От Николаевки до ближайшей точки на фронте – около 17 км.

Николаевка на карте Deepstate

13 февраля российские пропагандистские ресурсы разгоняли информацию о якобы ракетном ударе РФ по скоплению украинских военных и "больших потерях" ВСУ под Селидово в Донецкой области – командующий ОСГВ "Таврия" опроверг заявления оккупантов.

В ночь на 14 февраля российская армия дважды обстреляла Селидово – трое погибших и 12 раненых. Среди погибших – ребенок 2015 года рождения и беременная женщина. Среди раненых – четыре ребенка 2007, 2011, 2016 и 2023 годов рождения.

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