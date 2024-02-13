Селидове. Окупанти розганяють про буцімто "великі втрати" ЗСУ. Тарнавський: Дезінформація

Командувач Таврійського напрямку повідомив, що сьогодні у Покровському районі був лише російський удар з "Урагану" і жертв унаслідок цього не було

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні російські пропагандистські ресурси розганяли інформацію про буцімто ракетний удар РФ по скупченню українських військових і "великі втрати" ЗСУ під Селидовим у Покровському районі Донецької області. Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський спростував заяви окупантів, зазначивши, що це – російська інформаційно-психологічна спецоперація.

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"Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО", – написав він.

Тарнавський зазначив, що в такий спосіб окупанти відвертають увагу від своїх щоденних колосальних втрат на напрямку: лише за 12 лютого окупанти втратили 645 солдатів, а за тиждень з 5 до 11 лютого – 2947 осіб.

Щодо обстрілів у Покровському районі командувач повідомив, що приблизно о 10:40 загарбники вдарили з ракетних систем залпового вогню "Ураган" по селищу міського типу Цукурине.

За словами військового, співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежили місцевість й встановили, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено два багатоквартирних двоповерхових житлових будинки та легковий автомобіль, постраждалих та загиблих немає.

Тарнавський закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Відстань від Селидового до найближчої точки на фронті – близько 20 км.

Селидове на карті Deepstate

12 лютого окупанти завдали ударів трьома ракетами С-300 по Селидовому – унаслідок цього було поранено літню жінку та двох її онуків, пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь.

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