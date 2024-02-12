РФ вдарила з С-300 по Селидовому – поранено літню жінку та її онуків, є руйнування: фото

Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські загарбники вдарили трьома ракетами С-300 по Селидовому Покровського району Донецької області – поранено літню жінку та двох її онуків, пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь. Про це повідомила обласна прокуратура.

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За даними правоохоронців, близько 00:30 окупанти вдарили по приватному сектору Селидового трьома ракетами С-300 – у результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків 10 та 17 років.

Усіх постраждалих ушпиталили з мінно-вибуховими травмами й забійними ранами, зазначили в облпрокуратурі.

Окрім цього, унаслідок вибухів пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач, зауважили у відомстві.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне передбачене покарання – до 12 років ув'язнення.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

7 лютого вранці росіяни завдали ракетних ударів з С-300 по Харкову: пошкоджено будівлі цивільних підприємств, постраждали жінка та двоє чоловіків.

У ніч проти 8 лютого окупанти здійснили атаку на Селидове: одна людина загинула, є постраждалі, серед яких дитина.

У ніч проти 12 лютого російські загарбники завдали ракетно-дронового удару по Україні – Сили оборони знищили 14 з 17 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та керовану авіаракету Х-59.

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