Харків. Унаслідок російського удару постраждало троє людей, є руйнування – фото

Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники завдали ракетні удари по Харкову, унаслідок цього постраждали троє осіб, є руйнування. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Прокурори почали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – до 12 років ув'язнення.

За даними слідства, окупанти вдарили ракетами близько 6:00 по Слобідському району міста.

Унаслідок цього було пошкоджено будівлі цивільних підприємств, постраждали жінка та двоє чоловіків – всі троє є працівниками підприємств, зазначає ОГП.

Попередньо задокументовано влучання п'ятьох ракет типу С-300, пишуть правоохоронці.

Головком ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що Силам оборони вдалося знищили 29 з 44 ракет, які запустили окупанти. Серед 15 ракет, які не вдалося збити, були й п'ять С-300.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

З самого ранку Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні – її перебіг у хроніці. Повідомлялося про влучання у Харкові, постраждали двоє осіб. У Києві постраждало понад 10 осіб, також є руйнування, на місці працюють оперативні служби. Згодом стало відомо про чотирьох загиблих у Києві. У Дрогобичі пошкоджено промисловий об'єкт, рятівники загасили пожежу.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджено дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники поцілили по Миколаєву: унаслідок цього загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.

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