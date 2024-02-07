Харьков. В результате российского удара пострадали три человека, есть разрушения – фото

Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские захватчики нанесли ракетные удары по Харькову, в результате пострадали три человека, есть разрушения. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Прокуроры начали расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – до 12 лет заключения.

По данным следствия, оккупанты ударили ракетами около 6:00 по Слободскому району города.

В результате были повреждены здания гражданских предприятий, пострадали женщина и двое мужчин – все трое являются работниками предприятий, отмечает ОГП.

Предварительно задокументировано попадание пяти ракет типа С-300, пишут правоохранители.

Главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что Силам обороны удалось уничтожить 29 из 44 ракет, которые запустили оккупанты. Среди 15 ракет, которые не удалось сбить, были пять С-300.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

С самого утра Россия наносила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине – ее ход в хронике. Сообщалось о попадании в Харькове, пострадали два человека. В Киеве пострадали более 10 человек, также есть разрушения, на месте работают оперативные службы. Впоследствии стало известно о четырех погибших в Киеве. В Дрогобыче поврежден промышленный объект, спасатели потушили пожар.

В результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии.

Во время массированной ракетно-дроновой атаки по Украине российские захватчики попали по Николаеву: в результате погиб человек, есть пострадавшие, также есть разрушения.

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