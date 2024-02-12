Уночі ЗСУ знищили 14 з 17 "шахедів" та одну авіаракету Х-59 окупантів

Також загарбники завдавали ударів з С-300

Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративне фото: Олексій Кулеба)

У ніч проти 12 лютого російські загарбники завдали ракетно-дронового удару по Україні – Сили оборони знищили 14 з 17 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 та керовану авіаракету Х-59. Про це повідомили Повітряні сили.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Загалом окупанти атакували 17 "шахедами" з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край, РФ), керованою авіаракетою Х-59 з тимчасово окупованої частини Запорізької області та зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ, пишуть ПС.

До відбиття нападу було залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони, зазначають військові.

У результаті бойової роботи українські захисники знищили 14 "шахедів" та одну авіаракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей, підсумовують ПС.

Інфографіка: Повітряні сили

ДОВІДКА Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

8 лютого українські захисники знищили російську Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

У ніч проти 10 лютого окупанти масовано атакували Україну "шахедами" - Сили протиповітряної оборони збили 23 з 31 безпілотника.

Російські окупанти вдарили по автозаправній станції у Харкові – унаслідок цього загинуло семеро людей, серед них троє дітей — 7, 4 років, а також піврічне немовля.

Читайте також: ГУР: Росія може виробляти до 350 "шахедів" на місяць, частина двигунів з Китаю