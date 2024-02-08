Сили оборони збили ракету Х-59 окупантів, яка летіла у напрямку Кривого Рогу

Ракета Х-59 на Су-24М (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Українські захисники знищили російську керовану авіаракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Про це повідомило Повітряне командування "Схід".

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О 16:52 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей, а вже о 17:12 стало відомо, що загарбники запустили керовану авіаракету в напрямку Кривого Рогу. Вже о 17:21 оголосили відбій загрози.

Ракету було знищено у Криворізькому районі підрозділом Повітряного командування, повідомили військові о 17:27.

ДОВІДКА Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Ввечері 10 січня 2024 року на Дніпропетровщині було знищено російську Х-59.

25 січня ракету Х-59 знищили у Миколаївській області.

28 січня Х-59 була знищена у Дніпропетровській області.

6 лютого українські захисники знищили ракету Х-59, яка летіла у напрямку Дніпра.

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