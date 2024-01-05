У російських ракетах Х-59 знайшли 42 іноземні деталі. Такою РФ била по Кропивницькому – НАЗК

У НАЗК наголосили, що саме ракетами Х-59, у поєднанні з "шахедами", Росія почала регулярно атакувати останнім часом

Ракета Х-59 (Фото: СтратКом ЗСУ)

Національне агентство з питань запобігання корупції доповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї 42 новими деталями російських авіаційних ракет типу "Х-59". Про це повідомила пресслужба органу.

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НАЗК запустило першу у світі відкриту базу даних іноземних компонентів, які використовуються в зброї Росії й Ірану, на порталі "Війна і санкції" у грудні 2023 року.

В органі зазначили, що саме цими ракетами, у поєднанні з дронами-камікадзе Shahed, Росія почала регулярно атакувати останнім часом.

4 січня 2024 року Росія вдарила цією ракетою по об'єкту енергетики у Кропивницькому, внаслідок чого загинула одна людина та ще восьмеро були поранені.

"Не можна дозволяти, щоб іноземні технології та компоненти продовжували ставати частиною зброї агресорів та вбивали цивільних в усьому світі", – наголосили в НАЗК.

Ракета X-59 (Фото: Національна поліція)

ДОВІДКА Авіаційна керована ракета Х-59МК2 – призначена для ураження нерухомих наземних цілей з відомими координатами місцеперебування. Оснащена системою навігації та автоматичного управління, доповнена блоком супутникової корекції. До системи управління ракети може бути введено одне або кілька польотних завдань для забезпечення можливості цілерозподілу ракет з різних об’єктів ураження. Маршрут низьковисотного польоту до цілі задається у польоті. Авіаційна керована ракета Х-59МК2 – призначена для ураження нерухомих наземних цілей з відомими координатами місцеперебування. Оснащена системою навігації та автоматичного управління, доповнена блоком супутникової корекції. До системи управління ракети може бути введено одне або кілька польотних завдань для забезпечення можливості цілерозподілу ракет з різних об’єктів ураження. Маршрут низьковисотного польоту до цілі задається у польоті.

4 січня Росія двічі била по Кропивницькому ракетами.

За даними ДСНС, внаслідок падіння уламків у Кропивницькому одна людина загинула та восьмеро поранено. Також падіння уламків спричинило пошкодження кількох будівель та займання автомобіля, яке оперативно ліквідували рятувальники.

Внаслідок російського ракетного удару по Кропивницькому, отримав пошкодження один з об'єктів Національної енергетичної компанії "Укренерго".

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