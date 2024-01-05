У російських ракетах Х-59 знайшли 42 іноземні деталі. Такою РФ била по Кропивницькому – НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції доповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї 42 новими деталями російських авіаційних ракет типу "Х-59". Про це повідомила пресслужба органу.
НАЗК запустило першу у світі відкриту базу даних іноземних компонентів, які використовуються в зброї Росії й Ірану, на порталі "Війна і санкції" у грудні 2023 року.
В органі зазначили, що саме цими ракетами, у поєднанні з дронами-камікадзе Shahed, Росія почала регулярно атакувати останнім часом.
4 січня 2024 року Росія вдарила цією ракетою по об'єкту енергетики у Кропивницькому, внаслідок чого загинула одна людина та ще восьмеро були поранені.
"Не можна дозволяти, щоб іноземні технології та компоненти продовжували ставати частиною зброї агресорів та вбивали цивільних в усьому світі", – наголосили в НАЗК.
- 4 січня Росія двічі била по Кропивницькому ракетами.
- За даними ДСНС, внаслідок падіння уламків у Кропивницькому одна людина загинула та восьмеро поранено. Також падіння уламків спричинило пошкодження кількох будівель та займання автомобіля, яке оперативно ліквідували рятувальники.
- Внаслідок російського ракетного удару по Кропивницькому, отримав пошкодження один з об'єктів Національної енергетичної компанії "Укренерго".
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