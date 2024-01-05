В ракетах Х-59 нашли 42 иностранные детали. Такой РФ била по Кропивницкому – НАПК
Национальное агентство по предотвращению коррупции дополнило Единую базу иностранных компонентов в оружии 42 новыми деталями российских авиационных ракет типа "Х-59". Об этом сообщила пресс-служба органа.
НАПК запустило первую в мире открытую базу данных иностранных компонентов, используемых в оружии России и Ирана, на портале "Война и санкции" в декабре 2023 года.
В органе отметили, что именно этими ракетами в сочетании с дронами-камикадзе Shahed Россия начала регулярно атаковать в последнее время.
4 января 2024 года Россия ударила этой ракетой по объекту энергетики в Кропивницком, в результате чего погиб один человек и еще восемь были ранены.
"Нельзя позволять, чтобы иностранные технологии и компоненты продолжали становиться частью оружия агрессоров и убивали гражданских по всему миру", – подчеркнули в НАПК.
- 4 января Россия дважды била по Кропивницкому ракетам.
- По данным ГСЧС, в результате падения обломков в Кропивницком один человек погиб и восемь ранены. Также падение обломков повлекло за собой повреждение нескольких зданий и воспламенение автомобиля, которое оперативно ликвидировали спасатели.
- В результате российского ракетного удара по Кропивницкому был поврежден один из объектов Национальной энергетической компании "Укрэнерго".
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