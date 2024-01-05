В ракетах Х-59 нашли 42 иностранные детали. Такой РФ била по Кропивницкому – НАПК

В НАПК отметили, что именно ракетами Х-59, в сочетании с "шахедами", Россия начала регулярно атаковать в последнее время

Ракета Х-59 (Фото: Стратком ВСУ)

Национальное агентство по предотвращению коррупции дополнило Единую базу иностранных компонентов в оружии 42 новыми деталями российских авиационных ракет типа "Х-59". Об этом сообщила пресс-служба органа.

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НАПК запустило первую в мире открытую базу данных иностранных компонентов, используемых в оружии России и Ирана, на портале "Война и санкции" в декабре 2023 года.

В органе отметили, что именно этими ракетами в сочетании с дронами-камикадзе Shahed Россия начала регулярно атаковать в последнее время.

4 января 2024 года Россия ударила этой ракетой по объекту энергетики в Кропивницком, в результате чего погиб один человек и еще восемь были ранены.

"Нельзя позволять, чтобы иностранные технологии и компоненты продолжали становиться частью оружия агрессоров и убивали гражданских по всему миру", – подчеркнули в НАПК.

Ракета X-59 (Фото: Национальная полиция)

СПРАВКА Авиационная управляемая ракета Х-59МК2 – предназначена для поражения неподвижных наземных целей с известными координатами местонахождения. Оснащена системой навигации и автоматического управления, дополненная блоком спутниковой коррекции. В систему управления ракеты может быть введено одно или несколько полетных заданий для обеспечения возможности целераспределения ракет по различным объектам поражения. Маршрут низковысотного полета к цели задается в полете. Авиационная управляемая ракета Х-59МК2 – предназначена для поражения неподвижных наземных целей с известными координатами местонахождения. Оснащена системой навигации и автоматического управления, дополненная блоком спутниковой коррекции. В систему управления ракеты может быть введено одно или несколько полетных заданий для обеспечения возможности целераспределения ракет по различным объектам поражения. Маршрут низковысотного полета к цели задается в полете.

4 января Россия дважды била по Кропивницкому ракетам.

По данным ГСЧС, в результате падения обломков в Кропивницком один человек погиб и восемь ранены. Также падение обломков повлекло за собой повреждение нескольких зданий и воспламенение автомобиля, которое оперативно ликвидировали спасатели.

В результате российского ракетного удара по Кропивницкому был поврежден один из объектов Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

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