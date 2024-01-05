Росія атакувала Україну майже 30 дронами Shahed-136. Зафіксовано вісім прильотів

Сили протиповітряної оборони знищували ворожі безпілотники у шести областях вночі та вранці 5 січня

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 вночі та вранці 5 січня, зафіксовано вісім прильотів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запустив 29 безпілотників — було дві хвилі з району мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарську в Краснодарському краї.

Мобільні вогневі групи, зенітники, а також винищувальна авіація знищили 21 "шахед".

Бойова робота здійснювалася у Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.

Частина дронів була спрямована на прифронтові території під Херсоном та Миколаєвом.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні – протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Загалом у Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 осіб, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 осіб.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

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