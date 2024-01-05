Росія атакувала Україну майже 30 дронами Shahed-136. Зафіксовано вісім прильотів
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 вночі та вранці 5 січня, зафіксовано вісім прильотів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що ворог запустив 29 безпілотників — було дві хвилі з району мису Чауда в тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарську в Краснодарському краї.
Мобільні вогневі групи, зенітники, а також винищувальна авіація знищили 21 "шахед".
Бойова робота здійснювалася у Херсонській, Миколаївській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.
Частина дронів була спрямована на прифронтові території під Херсоном та Миколаєвом.
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- Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 осіб.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".
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