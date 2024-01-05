Россия атаковала Украину почти 30 дронами Shahed-136. Зафиксировано восемь прилетов
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 ночью и утром 5 января, зафиксировано восемь прилетов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.
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Военные заявляют, что всего враг запустил 29 беспилотников — было две волны из района мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.
Мобильные огневые группы, зенитчики, а также истребительная авиация уничтожили 21 "шахед".
Боевая работа велась в Херсонской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях.
Часть дронов была направлена на прифронтовые территории под Херсоном и Николаевом.
- 29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.
- Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".
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