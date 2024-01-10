У небі над Дніпропетровщиною знищено російську авіаракету

ППО (Ілюстративне фото - Командування Повітряних сил)

Ввечері 10 січня на Дніпропетровщині було знищено російську керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомило Повітряне командування "Схід".

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Сили протиповітряної оборони збили ракету у Синельниківському районі.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також повідомив, що був вибух і в Кривому Розі. Обійшлося без загиблих та поранених.

Крім того, росіяни вчергове завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, зокрема й дронами-камікадзе. Гучно було в райцентрі, Покровській сільській та Марганецькій громадах. Постраждали 56-річний чоловік та 39-річна жінка, пошкоджені адмінбудівля та авто.

Вранці 8 січня росіяни завдали масованого повітряного удару по Україні з застосуванням 51 ракети. У Кривому Розі росіяни влучили в торговий центр. Крім того, одна з ракет розбила колію і контактну лінію швидкісного трамвая.

Криворізькі комунальники за два дні відновили колію швидкісного трамвая після прямого влучання російської ракети.

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