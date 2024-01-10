В небе над Днепропетровской областью уничтожена российская авиаракета

ПВО (Иллюстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

Вечером 10 января в Днепропетровской области была уничтожена российская управляемая авиационная ракета Х-59. Об этом сообщило Воздушное командование "Восток".

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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также сообщил, что был взрыв и в Кривом Роге. Обошлось без погибших и раненых.

Кроме того, россияне в очередной раз нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области, в том числе и дронами-камикадзе. Громко было в райцентре, Покровской сельской и Марганецкой общинах. Пострадали 56-летний мужчина и 39-летняя женщина, повреждены админздание и автомобиль.

Утром 8 января россияне нанесли массированный воздушный удар по Украине с применением 51 ракеты. В Кривом Роге россияне попали в торговый центр. Кроме того, одна из ракет разбила колею и контактную линию скоростного трамвая.

Криворожские коммунальщики за два дня восстановили колею скоростного трамвая после прямого попадания российской ракеты.

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