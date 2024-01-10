CША: Россия еще раз била по Украине ракетами из Северной Кореи. На этот раз 6 января
Российские оккупанты еще раз применили против Украины баллистические ракеты, которые получили от Северной Кореи. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге.
По его словам, Вашингтон оценивает последствия таких ударов РФ, а Москва была вынуждена искать военную помощь у режимов-единомышленников.
Он отметил, что КНДР является одним из таких государств.
Кирби заявил, что несколько экземпляров ракет были применены во время обстрела 6 января.
Всего Пхеньян передал России пусковые установки и несколько десятков ракет.
Россияне ударили ракетами в ночь на 6 января по Покровскому району. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки захватчиков погибли 11 человек, среди них – пятеро детей.
- 4 января 2024 года издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.
- В тот же день в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.
- Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин заявил в интервью LIGA.net, что Северная Корея получает боевой опыт использования баллистических ракет, передав их России. Это, по его мнению, чревато не только для Украины, но и для западных союзников.
- Британский министр обороны подчеркнул, что страна вместе с партнерами "заботится о том, чтобы Северная Корея дорого заплатила за поддержку России". Аналогичное по содержанию и тону заявление сделал МИД Великобритании.
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