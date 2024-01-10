CША: Россия еще раз била по Украине ракетами из Северной Кореи. На этот раз 6 января

Россияне применили еще несколько баллистических ракет из Северной Кореи против Украины 6 января

Джон Кирби (Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS)

Российские оккупанты еще раз применили против Украины баллистические ракеты, которые получили от Северной Кореи. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге.

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По его словам, Вашингтон оценивает последствия таких ударов РФ, а Москва была вынуждена искать военную помощь у режимов-единомышленников.

Он отметил, что КНДР является одним из таких государств.

Кирби заявил, что несколько экземпляров ракет были применены во время обстрела 6 января.

Всего Пхеньян передал России пусковые установки и несколько десятков ракет.

Россияне ударили ракетами в ночь на 6 января по Покровскому району. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки захватчиков погибли 11 человек, среди них – пятеро детей.

4 января 2024 года издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.

В тот же день в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин заявил в интервью LIGA.net , что Северная Корея получает боевой опыт использования баллистических ракет, передав их России. Это, по его мнению, чревато не только для Украины, но и для западных союзников.

, что Северная Корея получает боевой опыт использования баллистических ракет, передав их России. Это, по его мнению, чревато не только для Украины, но и для западных союзников. Британский министр обороны подчеркнул, что страна вместе с партнерами "заботится о том, чтобы Северная Корея дорого заплатила за поддержку России". Аналогичное по содержанию и тону заявление сделал МИД Великобритании.

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