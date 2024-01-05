В Китае заявили, что не знают о передаче Северной Кореей России баллистических ракет

Спикер Министерства иностранных дел Китая заявил, что позиция страны "по украинскому вопросу является последовательной и четкой"

Ван Вэньбинь (Фото: EPA)

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что не располагает информацией о передаче Северной Кореей России баллистических ракет и пусковых установок для использования в войне против Украины. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами, цитирует его слова посольство КНР в Южно-Африканской Республике.

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"Я не знаю о сотрудничестве, о котором вы упомянули. Позиция Китая по украинскому вопросу является последовательной и четкой", – заявил Ван Вэньбинь, комментируя заявление Белого дома о том, что КНДР недавно предоставила России пусковые установки и баллистические ракеты к ним, которые российские войска уже используют для обстрелов украинских городов.

Представитель выразил надежду, что "все стороны будут работать над поиском путей деэскалации и создания условий для политического урегулирования кризиса в Украине".

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4 января 2024 года издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.

В тот же день в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин заявил в интервью LIGA.net , что Северная Корея получает боевой опыт использования баллистических ракет, передав их России. Это, по его мнению, чревато не только для Украины, но и для западных союзников.

, что Северная Корея получает боевой опыт использования баллистических ракет, передав их России. Это, по его мнению, чревато не только для Украины, но и для западных союзников. Британский министр обороны подчеркнул, что страна вместе с партнерами "заботится о том, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку России". Аналогичное по содержанию и тону заявление сделал МИД Великобритании.

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