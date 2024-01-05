Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін вважає, що підхід зі збільшенням санкційного тиску на Північну Корею не працюватиме, адже Росія та Китай допоможуть їх обійти. Заходу потрібно відсікати можливості країни отримувати технології, заявив він у коментарі для LIGA.net.

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"Не можна накласти на Кім Чен Ина якісь санкції, які б Росія або Китай не допомогли йому порушити," – заявив ексочільник МЗС.

На думку Клімкіна, північнокорейський диктатор хоче "підняти ставки" на фоні американських виборів та за бажання краще співпрацювати зі своїм російським "колегою" Володимиром Путіним.

"Кім Чен Ин прекрасно розуміє, що його зброя зараз потрібна Росії, а якщо так, то потрібно взяти в Росії не зброю, а технології. Цей асиметричний обмін, я вважаю, фундаментально небезпечний для інтересів США та їхніх союзників", – наголосив він.

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Ексміністр звернув увагу на інший шлях стримування КНДР – відсічення отримання технологічних речей.

"Все одно для зброї КНДР потрібні мікросхеми, потрібна електроніка, яку вони не виробляють. Для того, щоб жити, їм потрібна нафта, якої в них немає і яку постачає Путін. Потрібен інший підхід – більше санкцій у випадку КНДР однозначно не працює", – підсумував Клімкін.

4 січня 2024 року видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.

У той же день у Білому домі підтвердили, що Росія отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

5 січня посол Вашингтона в ООН заявила, що США очікують, що Росія й надалі застосовуватиме балістичні ракети від Північної Кореї для ударів по критичній інфраструктурі України та вбивства цивільних.

Також Клімкін заявив у інтерв'ю LIGA.net, що Північна Корея отримує бойовий досвід використання балістичних ракет, передавши їх Росії. Це, на його думку, загрожує не тільки Україні, а й західним союзникам.

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