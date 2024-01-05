Клімкін: Кім Чен Ин хоче отримати від Путіна літаки та системи наведення й розвідки
Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін вважає, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин намагається отримати від свого російського "колеги" Володимира Путіна озброєння, якого немає в країни. Також Клімкін розповів про різні модифікації ракет, які наразі має КНДР у коментарі журналісту LIGA.net.
На думку Клімкіна, Кім Чен Ин намагається отримати від Росії літаки, системи наведення та розвідки, а також ряд технологій, пов'язаний із підводними човнами.
"У Північної Кореї також обмежені можливості швидко виробляти, але в умовах тотальної диктатури – вони можуть це прискорити", – наголосив він.
Також ексочільник МЗС заявив, що північнокорейський диктатор "опосередковано використовує" російський досвід та технології. На його думку, для КНДР надзвичайно складно зробити успішними ракетну і ядерну програми без того, "щоб у когось щось не вкрасти або перейняти частину не найновіших технологій".
Він заявив, що українська влада розуміє, що це "робить російсько-українську війну глобальною", оскільки Північна Корея має не просте позиціювання в Азії.
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На думку Клімкіна, Кім Чен Ин намагається підіймати ставки геополітичною співпрацею з Путіним, а це "не подобається китайцям".
Також він розповів, що вже було давно відомо про те, що російський режим веде переговори з Північною Кореєю та отримує конвенційні боєприпаси. За його словами, було відомо також про те, що у КНДР є різні модифікації балістичних ракет, включаючи й міжконтинентальні.
Клімкін зауважив, що у північнокорейського диктатора є як рідкопаливні, так і твердопаливні. Він зазначив, що достеменно не знає, які модифікації КНДР застосовує, але, він додав, що у країни є декілька модифікацій із дальністю 400+ км та у районі 700 км – це нові твердопаливні ракети малої й середньої дальності.
- 4 січня 2024 року видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.
- У той же день у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.
- 5 січня посол Вашингтона в ООН заявила, що США очікують, що Росія й надалі застосовуватиме балістичні ракети від Північної Кореї для ударів по критичній інфраструктурі України та вбивства цивільних.
- Також спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські військові поки що не мають підтвердження того, що Росія отримала балістичні ракети від Північної Кореї.
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