Клімкін: Кім Чен Ин хоче отримати від Путіна літаки та системи наведення й розвідки

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках вважає, що північнокорейський диктатор намагається отримати від Росії ряд технологій, пов'язаний із підводними човнами

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін вважає, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин намагається отримати від свого російського "колеги" Володимира Путіна озброєння, якого немає в країни. Також Клімкін розповів про різні модифікації ракет, які наразі має КНДР у коментарі журналісту LIGA.net.

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На думку Клімкіна, Кім Чен Ин намагається отримати від Росії літаки, системи наведення та розвідки, а також ряд технологій, пов'язаний із підводними човнами.

"У Північної Кореї також обмежені можливості швидко виробляти, але в умовах тотальної диктатури – вони можуть це прискорити", – наголосив він.

Також ексочільник МЗС заявив, що північнокорейський диктатор "опосередковано використовує" російський досвід та технології. На його думку, для КНДР надзвичайно складно зробити успішними ракетну і ядерну програми без того, "щоб у когось щось не вкрасти або перейняти частину не найновіших технологій".

Він заявив, що українська влада розуміє, що це "робить російсько-українську війну глобальною", оскільки Північна Корея має не просте позиціювання в Азії.

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На думку Клімкіна, Кім Чен Ин намагається підіймати ставки геополітичною співпрацею з Путіним, а це "не подобається китайцям".

Також він розповів, що вже було давно відомо про те, що російський режим веде переговори з Північною Кореєю та отримує конвенційні боєприпаси. За його словами, було відомо також про те, що у КНДР є різні модифікації балістичних ракет, включаючи й міжконтинентальні.

Клімкін зауважив, що у північнокорейського диктатора є як рідкопаливні, так і твердопаливні. Він зазначив, що достеменно не знає, які модифікації КНДР застосовує, але, він додав, що у країни є декілька модифікацій із дальністю 400+ км та у районі 700 км – це нові твердопаливні ракети малої й середньої дальності.

4 січня 2024 року видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.

У той же день у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

5 січня посол Вашингтона в ООН заявила, що США очікують, що Росія й надалі застосовуватиме балістичні ракети від Північної Кореї для ударів по критичній інфраструктурі України та вбивства цивільних.

Також спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські військові поки що не мають підтвердження того, що Росія отримала балістичні ракети від Північної Кореї.

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