Климкин: Ким Чен Ын хочет получить от Путина самолеты и системы наведения и разведки

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах считает, что северокорейский диктатор пытается получить от РФ ряд технологий, связанный с подводными лодками

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын пытается получить от своего российского "коллеги" Владимира Путина вооружения, которого нет в стране. Также Климкин рассказал о различных модификациях ракет, которые сейчас имеет КНДР в комментарии журналисту LIGA.net.

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По мнению Климкина, Ким Чен Ын пытается получить от России самолеты, системы наведения и разведки, а также ряд технологий, связанный с подводными лодками.

"У Северной Кореи также ограниченные возможности быстро производить, но в условиях тотальной диктатуры – они могут это ускорить", – подчеркнул он.

Также экс-глава МИД заявил, что северокорейский диктатор "опосредованно использует" российский опыт и технологии. По его мнению, для КНДР чрезвычайно сложно сделать успешными ракетную и ядерную программы без того, "чтобы у кого-то что-то не украсть или перенять часть не самых новых технологий".

Он заявил, что украинская власть понимает, что это "делает российско-украинскую войну глобальной", поскольку Северная Корея имеет не простое позиционирование в Азии.

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По мнению Климкина, Ким Чен Ын пытается поднимать ставки геополитическим сотрудничеством с Путиным, а это "не нравится китайцам".

Также он рассказал, что уже было давно известно о том, что российский режим ведет переговоры с Северной Кореей и получает конвенционные боеприпасы. По его словам, было известно также о том, что у КНДР есть различные модификации баллистических ракет, включая и межконтинентальные.

Климкин отметил, что у северокорейского диктатора есть как жидкотопливные, так и твердотопливные. Он отметил, что точно не знает, какие модификации КНДР применяет, но, он добавил, что у страны есть несколько модификаций с дальностью 400+ км и в районе 700 км – это новые твердотопливные ракеты малой и средней дальности.

4 января 2024 года издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.

В тот же день в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

5 января посол Вашингтона в ООН заявила, что США ожидают, что Россия и в дальнейшем будет применять баллистические ракеты от Северной Кореи для ударов по критической инфраструктуре Украины и убийства гражданских.

Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что украинские военные пока не имеют подтверждения того, что Россия получила баллистические ракеты от Северной Кореи.

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