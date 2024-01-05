Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что подход с увеличением санкционного давления на Северную Корею не будет работать, ведь Россия и Китай помогут их обойти. Западу следует отсекать возможности страны получать технологии, заявил он в комментарии для LIGA.net.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Нельзя наложить на Ким Чен Ына какие-то санкции, которые бы Россия или Китай не помогли ему нарушить," – заявил экс-глава МИД.

По мнению Климкина, северокорейский диктатор хочет "поднять ставки" на фоне американских выборов и при желании лучше сотрудничать со своим российским "коллегой" Владимиром Путиным.

"Ким Чен Ын прекрасно понимает, что его оружие сейчас нужно России, а если так, то нужно взять у России не оружие, а технологии. Этот асимметричный обмен, я считаю, фундаментально опасен для интересов США и их союзников", – подчеркнул он.

Читайте также: Климкин: Ким Чен Ын хочет получить от Путина самолеты и системы наведения и разведки

Экс-министр обратил внимание на другой путь сдерживания КНДР – отсечение получения технологических вещей.

"Все равно для оружия КНДР нужны микросхемы, нужна электроника, которую они не производят. Для того чтобы жить, им нужна нефть, которой у них нет и которую поставляет Путин. Нужен другой подход – больше санкций в случае КНДР однозначно не работает", – подытожил Климкин.

4 января 2024 года издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.

В тот же день в Белом доме подтвердили, что Россия получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

5 января посол Вашингтона в ООН заявила, что США ожидают, что Россия и дальше будет применять баллистические ракеты от Северной Кореи для ударов по критической инфраструктуре Украины и убийства гражданских.

Также Климкин заявил в интервью LIGA.net, что Северная Корея получает боевой опыт использования баллистических ракет, передав их России. Это, по его мнению, угрожает не только Украине, но и западным союзникам.

Читайте также: КНДР выпустила 200 артснарядов на границе с Южной Кореей. Жители последней эвакуируются