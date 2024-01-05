У Китаї заявили, що не знають про передання Північною Кореєю Росії балістичних ракет

Ван Веньбінь (Фото: EPA)

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що не має інформації про передання Північною Кореєю Росії балістичних ракет і пускових установок для використання у війні проти України. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує його слова посольство КНР в Південно-Африканській Республіці.

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"Я не знаю про співпрацю, про яку ви згадали. Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною і чіткою", – заявив Ван Веньбінь, коментуючи заяву Білого дому про те, що КНДР нещодавно надала Росії пускові установки та балістичні ракети до них, які російські війська вже використовують для обстрілів українських міст.

Речник висловив сподівання, що "всі сторони працюватимуть над пошуком шляхів деескалації та створення умов для політичного врегулювання кризи в Україні".

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4 січня 2024 року видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.

У той самий день у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін заявив в інтерв'ю LIGA.net , що Північна Корея отримує бойовий досвід використання балістичних ракет, передавши їх Росії. Це, на його думку, загрожує не тільки Україні, але й західним союзникам.

, що Північна Корея отримує бойовий досвід використання балістичних ракет, передавши їх Росії. Це, на його думку, загрожує не тільки Україні, але й західним союзникам. Британський міністр оборони наголосив, що країна разом із партнерами "подбає про те, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії". Аналогічну за змістом і тоном заяву зробило МЗС Великої Британії.

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