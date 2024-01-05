"Це має припинитися зараз": міністр оборони Британії про передання Росії ракет КНДР

Звернувшись по зброю до Кім Чен Ина, Росія порушила резолюції Ради Безпеки ООН і поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу, заявив Шаппс

Грант Шапс (Фото - EPA)

Велика Британія разом із партнерами "подбає про те, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії". Про це заявив у X (Twitter) британський міністр оборони Грант Шаппс.

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Шаппс зреагував на повідомлення медіа, що Росія отримала від Північної Кореї балістичні ракети для застосування проти України.

Він написав, що "весь світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна піти на приниження та звернутися з простягнутою рукою до Північної Кореї, щоб продовжити своє незаконне вторгнення".

Міністр наголосив, що цим "Росія порушила численні резолюції Ради Безпеки ООН та поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу".

"Це має припинитися зараз. Разом із нашими партнерами ми подбаємо про те, щоб Північна Корея заплатила високу ціну за підтримку Росії", – написав Шаппс.

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Раніше сьогодні аналогічну за змістом і тоном заяву зробило МЗС Великої Британії.

У вересні 2023-го видання Yonhap писало, що після зустрічі з диктатором Путіним його північнокорейський "колега" Кім Чен Ин провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

4 січня 2024 року видання WSJ написало, що КНДР вже передала Росії балістичні ракети. У ГУР перевіряють дані.

У той самий день у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

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