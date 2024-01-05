"Это должно прекратиться сейчас": министр обороны Британии о передаче России ракет КНДР

Обратившись за оружием к Ким Чен Ыну, Россия нарушила резолюции Совбеза ООН и поставила под угрозу безопасность еще одного региона мира, заявил Шаппс

Грант Шаппс (Фото - EPA)

Великобритания вместе с партнерами "позаботится о том, чтобы Северная Корея дорого заплатила за поддержку России". Об этом заявил в X (Twitter) британский министр обороны Грант Шаппс.

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Шаппс среагировал на сообщения медиа, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты для применения против Украины.

Он написал, что "весь мир отвернулся от России, вынудив Путина пойти на унижение и обратиться с протянутой рукой к Северной Корее, чтобы продолжить свое незаконное вторжение".

Министр подчеркнул, что этим "Россия нарушила многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и поставила под угрозу безопасность еще одного региона мира".

"Это должно прекратиться сейчас. Вместе с нашими партнерами мы позаботимся о том, чтобы Северная Корея дорого заплатила за поддержку России", – написал Шаппс.

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Ранее сегодня аналогичное по смыслу и тону заявление сделал МИД Великобритании.

В сентябре 2023-го издание Yonhap писало, что после встречи с диктатором Путиным его северокорейский "коллега" Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

4 января 2024-го издание WSJ написало, что КНДР уже передала России баллистические ракеты. В ГУР проверяют данные.

В тот же день в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

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