Над Дніпром знищили ракету Х-59 окупантів

Ракета спочатку летіла у Кіровоградську область, але змінила курс і полетіла на Дніпро

ППО (Ілюстративне фото: Командування Повітряних сил ЗСУ)

У Дніпропетровській області Сили оборони знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

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Про ракетну небезпеку Повітряні сили повідомили о 12:26 через загрози пусків ракет з акваторії Азовського моря.

О 12:48 ПС написали про рух крилатої ракети у напрямку Кіровоградської області, а вже о 12:56 та змінила напрямок та летіла на Дніпро.

Вже о 13:01 у Дніпрі пролунав вибух, повідомило Суспільне.

Військові зазначили, що ракету знищили у Дніпровському районі області, бойову роботу виконав підрозділ Повітряного командування.

Інфографіка: Повітряне командування "Схід"

ДОВІДКА. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

26 грудня 2023 року українські захисники знищили дві авіаракети Х-59 окупантів у Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Ввечері 10 січня на Дніпропетровщині було знищено російську Х-59.

25 січня ракету Х-59 знищили у Миколаївській області.

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