Над Днепром уничтожили ракету Х-59 окупантов

Ракета сначала летела в Кировоградскую область, но сменила курс и улетела на Днепр

ПВО (Иллюстративное фото: Командование Воздушных сил ВСУ)

В Днепропетровской области Силы обороны уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

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О ракетной опасности Воздушные силы сообщили в 12:26 из-за угроз пусков ракет с акватории Азовского моря.

В 12:48 ВС написали о движении крылатой ракеты в направлении Кировоградской области, а уже в 12:56 она изменила направление и летела на Днепр.

Уже в 13:01 в Днепре прогремел взрыв, сообщило Общественное.

Военные отметили, что ракету уничтожили в Днепровском районе области, боевую работу выполнило подразделение Воздушного командования.

Инфографика: Воздушное командование

СПРАВКА. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

26 декабря 2023 года украинские защитники уничтожили две авиаракеты Х-59 оккупантов в Днепровском районе Днепропетровской области.

Вечером 10 января на Днепропетровщине была уничтожена российская Х-59.

25 января ракета Х-59 была уничтожена в Николаевской области.

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