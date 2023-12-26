ППО збила дві російські ракети Х-59, які летіли на Дніпро
Українські захисники знищили дві російські керовані авіаракети Х-59 у Дніпровському районі Дніпропетровській області, повідомляє Повітряне командування "Схід".
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Бойову роботу виконав підрозділ цього Повітряного командування.
Повітряні сили повідомляли, що окупанти запустили ракету на Дніпро о 15:41.
Вже о 15:44 ПС написали про ще одну ракету загарбників на місто.
ДОВІДКА. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.
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