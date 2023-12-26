ПВО сбила две российские ракеты Х-59, летевшие на Днепр

Ракета Х-59 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Украинские защитники уничтожили две российские управляемые авиаракеты Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области, сообщает воздушное командование "Восток".

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Боевую работу проделало подразделение этого Воздушного командования.

Воздушные силы сообщали, что оккупанты запустили ракету на Днепр в 15:41.

Уже в 15:44 ВС написали еще об одной ракете захватчиков на город.

Инфографика: Воздушное командование

СПРАВКА. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

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