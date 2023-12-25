У Криворізькому районі знищено російську керовану авіаракету Х-59

У Криворізькому районі Дніпропетровської області вдень 25 грудня було збито російську керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомило Повітряне командування "Схід".

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О 15:39 Повітряні сили попередили, що керована авіаційна ракета рухається у напрямку Кривого Рогу. Через 10 хвилин військові повідомили про знищення російської ракети.

ДОВІДКА. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.