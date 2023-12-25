В Криворожском районе уничтожена российская управляемая авиаракета Х-59

Ракета Х-59 (Иллюстративное фото - ресурс оккупантов)

В Криворожском районе Днепропетровской области днем 25 декабря была сбита российская управляемая авиационная ракета Х-59. Об этом сообщило Воздушное командование "Восток".

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В 15:39 Воздушные силы предупредили, что управляемая авиационная ракета двигается в направлении Кривого Рога. Спустя 10 минут военные сообщили об уничтожении российской ракеты.

СПРАВКА. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.