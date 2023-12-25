Росія атакувала Україну кількома десятками "шахедів". ППО збила 29 цілей, є прильоти

Мобільна вогнева група (Фото: ОП)

Російські окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що минулої доби ворог запустив по Україні 31 безпілотник.

Сили протиповітряної оборони збили 29 "шахедів".

Про конкретні місця прильотів офіційної інформації поки що немає.

Також ворог завдав двох ракетних і 61 авіаційного удару, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Є поранені та загиблі цивільні, зруйновані та пошкоджені приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Пізнього вечора 21 грудня був наліт "шахедів" на Київ: уламки впали на багатоповерховий будинок, зруйновано три квартири.

У ніч проти 21 грудня було зафіксовано пуски 35 безпілотників, 34 з яких збили Сили ППО.

Увечері 22 грудня ворог запустив дев'ять "шахедів", усі цілі знищила ППО.

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