Россия атаковала Украину несколькими десятками "шахедов". ПВО сбила 29 целей, есть прилеты
Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. 

Военные заявляют, что за прошлые сутки враг запустил по Украине 31 беспилотник.

Силы противовоздушной обороны сбили 29 "шахедов". 

О конкретных местах прилетов официальной информации пока нет. 

Также враг нанес два ракетных и 61 авиационный удар, осуществил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Есть раненые и погибшие гражданские, разрушены и повреждены частные дома и другая гражданская инфраструктура. 

  • Россия в последнее время атакует Украину из воздуха каждую ночь. Поздним вечером 21 декабря был налет "шахедов" на Киев: обломки упали на многоэтажный дом, разрушены три квартиры.
  • В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили Силы ПВО.

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