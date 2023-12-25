Россия атаковала Украину несколькими десятками "шахедов". ПВО сбила 29 целей, есть прилеты

Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за прошлые сутки враг запустил по Украине 31 беспилотник.

Силы противовоздушной обороны сбили 29 "шахедов".

О конкретных местах прилетов официальной информации пока нет.

Также враг нанес два ракетных и 61 авиационный удар, осуществил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Есть раненые и погибшие гражданские, разрушены и повреждены частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Россия в последнее время атакует Украину из воздуха каждую ночь. Поздним вечером 21 декабря был налет "шахедов" на Киев: обломки упали на многоэтажный дом, разрушены три квартиры.

В ночь на 21 декабря были зафиксированы пуски 35 беспилотников, 34 из которых сбили Силы ПВО.

Вечером 22 декабря враг запустил девять "шахедов", все цели уничтожила ПВО.

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