На Миколаївщині знищили російську ракету Х-59

Ракета Х-59 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У Миколаївській області Сили оборони знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляє Оперативне командування "Південь".

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О 15:17 Повітряні сили повідомили про активність російської тактичної авіації над акваторією Азовського моря, тоді ж у південних областях оголосили повітряну тривогу.

А вже о 15:43 військові попередили про рух російської ракети на Миколаївщині курсом на північ.

Х-59 запустив російський винищувач-бомбардувальник Су-34, ракету збили силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", повідомили захисники.

ДОВІДКА. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.



Су-34 – радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник покоління 4++ , призначений для завдання ударів по цілях противника в оперативній і тактичній глибині із зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення в умовах сильної протидії засобами протиповітряної оборони й застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби, а також ураження повітряних цілей вдень та вночі у простих та складних метеорологічних умовах.

26 грудня 2023 року українські захисники знищили дві авіаракети Х-59 окупантів у Дніпровському районі Дніпропетровській області.

Ввечері 10 січня на Дніпропетровщині було знищено російську Х-59.

НАЗК повідомило , що у російських ракетах Х-59 знайшли 42 деталі іноземного виробництва.

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