В Николаевской области уничтожили российскую ракету Х-59

Ракета Х-59 (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

В Николаевской области Силы обороны уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59, сообщает Оперативное командование "Юг".

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В 15:17 Воздушные силы сообщили об активности российской тактической авиации над акваторией Азовского моря, тогда же в южных областях объявили воздушную тревогу.

А уже в 15:43 военные предупредили о движении российской ракеты на Николаевщине курсом на север.

Х-59 запустил российский истребитель-бомбардировщик Су-34, ракету сбили силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", сообщили защитники.

СПРАВКА. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.



Су-34 – советский и российский многофункциональный фронтовый сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик поколения 4++, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого столкновения в условиях сильного противодействия средствам противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, а также поражение воздушных целей день и ночь в простых и сложных метеорологических условиях.

26 декабря 2023 года украинские защитники уничтожили две авиаракеты Х-59 оккупантов в Днепровском районе Днепропетровской области.

Вечером 10 января на Днепропетровщине была уничтожена российская Х-59.

НАПК сообщило , что в российских ракетах Х-59 нашли 42 детали иностранного производства.

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