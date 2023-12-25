Президент Володимир Зеленський прокоментував знищення п'яти російських літаків протягом тижня. У вечірньому відеозверненні він наголосив, що українська протиповітряна оборона буде тільки посилюватись, тому льотчикам РФ слід визначитися, чи варто їм воювати далі проти України.

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Президент наголосив, що 24 грудня, у вечір перед Різдвом, українські воїни збили майже 30 "шахедів", кілька ракет і ще два російські військові літаки.

"За один вечір! Загалом збито пʼять "сушок" за тиждень перед Різдвом. І це дуже сильно <...> Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі в цій війні. Наша ППО ставатиме тільки сильнішою. Тим більше коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16", – сказав Зеленський.

Він подякував за ці результати зенітникам, воїнам мобільних вогневих груп та підрозділам ППО Сухопутних військ.