Зеленский о сбитых "сушках": Российским летчикам надо сделать выбор. ПВО будет еще сильнее
Президент Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение пяти российских самолетов в течение недели. В вечернем видеообращении он подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона будет только усиливаться, поэтому летчикам РФ следует определиться, стоит ли им воевать дальше против Украины.
Президент подчеркнул, что 24 декабря, вечером перед Рождеством, украинские воины сбили почти 30 "шахедов", несколько ракет и еще два российских военных самолета.
"За один вечер! В общей сложности сбито пять "сушек" за неделю перед Рождеством. И это очень сильно <...> Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне. Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорились, и F-16", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил за эти результаты зенитчиков, воинов мобильных огневых групп и подразделения ПВО Сухопутных войск.
- 22 декабря было подтверждено, что ВСУ сбили сразу три Су-34.
- Утром 25 декабря в Воздушных силах сообщили, что зенитчики уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 в Донецкой области и истребитель Су-30СМ над Черным морем.