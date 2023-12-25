Президент Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение пяти российских самолетов в течение недели. В вечернем видеообращении он подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона будет только усиливаться, поэтому летчикам РФ следует определиться, стоит ли им воевать дальше против Украины.

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Президент подчеркнул, что 24 декабря, вечером перед Рождеством, украинские воины сбили почти 30 "шахедов", несколько ракет и еще два российских военных самолета.

"За один вечер! В общей сложности сбито пять "сушек" за неделю перед Рождеством. И это очень сильно <...> Каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в этой войне. Наша ПВО будет становиться только сильнее. Тем более когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорились, и F-16", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил за эти результаты зенитчиков, воинов мобильных огневых групп и подразделения ПВО Сухопутных войск.