Залужний поговорив з начальником Генштабу Польщі: фронт, взаємодія, ракетні атаки РФ

Головком ЗСУ зазначив, що посилення спроможностей української системи протиповітряної оборони є "надважливим" у протидії російським ракетним ударам

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Польщі генералом Вєславом Кукулою: військові обговорили ситуацію на фронті, взаємодію країн та те, як Україна протидіє російським ракетним ударам.

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Залужний розповів Кукулі про оперативну обстановку на фронті: "Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів".

Також військові обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію у контексті співпраці між країнами, зокрема, питання підготовки українських військовослужбовців у Польщі та обмін бойовим досвідом.

Окрім цього головком ЗСУ поінформував генерала про те, як Україна протидіє ракетним ударам окупантів. Залужний зазначив, що з цього боку посилення спроможностей української системи протиповітряної оборони є "надважливим".

Головнокомандувач запросив генерала Кукулу в Україну спільно попрацювати у бригадах та на пунктах управління та подякував польським партнерам за підтримку та допомогу.

15 січня 2024 року Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.

22 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув з візитом до Києва та зустрівся з президентом України, за підсумками переговорів Польща оголосила про новий оборонний пакет.

23 січня відбулося онлайн-засідання 18-ї зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн": у ній, зокрема, взяли участь головнокомандувач ЗСУ Залужний, начальник воєнної розвідки Кирило Буданов та начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.

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