Залужний поділився із топгенералом США Брауном аналізом боїв і прогнозами на 2024 рік

Головнокомандувач ЗСУ Залужний розповів генералу Брауну про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту

Чарльз Браун (Фото: EPA)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. Він поінформував американського топгенерала про аналіз боїв у 2023-му і поділився прогнозами на 2024-й.

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"Поінформував генерала Брауна про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту. Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024-й", – йдеться в повідомленні Залужного.

Вони також обмінялися думками "стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес".

Після призначення Брауна на початку жовтня 2023-го посол України у США Маркарова заявила, що він "надзвичайно добре поінформований" про ситуацію в Україні, і те, що посаду отримав саме представник Повітряних сил, "має певний символізм у рік, коли ми домовилися зі США про розгортання F-16 в Україні".

12 жовтня Браун заявив, що ЗСУ продовжуватимуть наступати в зимові місяці.

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