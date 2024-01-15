Залужний запросив начальника штабу оборони ЗС Італії попрацювати на пунктах управління ЗСУ

Залужний і італійський адмірал також окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні

Валерій Залужний (Фото - Офіс президента)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Він запросив його відвідати Україну і разом попрацювати в бригадах Сил оборони.

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Залужний повідомив, що обговорив із Драгоне низку питань двостороннього військового співробітництва та обміну досвідом.

"Запросив адмірала Драгоне відвідати Україну та спільно попрацювати на пунктах управління і в бригадах Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

Також, за словами Залужного, вони окремо зупинилися на питаннях регламентного обслуговування техніки, яку Італія надала Україні у рамках оборонних пакетів допомоги.

10 січня парламент Італії підтримав продовження "абсолютної та незмінної" військової підтримки України.

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