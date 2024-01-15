Залужный пригласил начальника штаба обороны ВС Италии поработать на пунктах управления ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне. Он пригласил его посетить Украину и вместе поработать в бригадах Сил обороны.
Залужный сообщил, что обсудил с Драгоне ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества и обмена опытом.
"Пригласил адмирала Драгоне посетить Украину и совместно поработать на пунктах управления и в бригадах Вооруженных Сил Украины", – сказано в сообщении.
По словам Залужного, они отдельно остановились на вопросах регламентного обслуживания техники, которую Италия предоставила Украине в рамках оборонных пакетов помощи.
- 10 января парламент Италии поддержал продолжение "абсолютной и неизменной" военной поддержки Украины.
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