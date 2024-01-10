Парламент Італії підтримав продовження "абсолютної та незмінної" військової підтримки України

Міністр оборони Італії вважає, що зробити крок назад у допомозі Україні було б "драматичною, стратегічною та політичною помилкою"

Гвідо Крозетто (Фото: EPA)

Нижня палата парламенту Італії 10 січня 2024 року проголосувала за резолюцію про продовження військової підтримки України. Рішення було схвалено 195 голосами "за", повідомляє італійське агентство Ansa.

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За даними видання, "проти" проголосувало 50 депутатів, ще 55 — утрималися.

Документ, серед іншого, зобов'язує уряд "продовжувати підтримувати відповідно до взятих зобов'язань і того, що буде узгоджено в рамках НАТО і ЄС, а також на міжнародних форумах, членом яких є Італія, органи державної влади України, зокрема шляхом передавання військових транспортних засобів, матеріалів та обладнання", повідомляє видання.

За даними видання, міністр оборони країни Гвідо Крозетто, виступаючи в парламенті з приводу продовження військової допомоги Україні, рішення про яку Рада міністрів ухвалила в грудні 2023 року, заявив, що італійська підтримка залишається сильною й абсолютно незмінною.

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Він додав, що "попереду ще довгий шлях разом з Україною, але було б драматичною, стратегічною та політичною помилкою зробити крок назад зараз". Крозетто наголосив, що "підтримка має тривати доти, доки не припиняться російські атаки".

Очільник Міноборони також заявив про зацікавленість Італії в участі в проєкті "коаліції з розмінування", який просуває Литва.

"Після семи вже офіційно оформлених пакетів ми нещодавно дали зелене світло на відправлення восьмого траншу обладнання, матеріалів і систем до Києва. Цей пакет обладнання та систем озброєння також спрямований тільки й виключно на посилення обороноздатності України", – сказав міністр оборони Італії.

9 січня 2023 року стало відомо, що Швеція перерахує близько $5 млн до фонду НАТО для допомоги Україні: ці кошти підуть на військове обладнання, паливо та медикаменти.

10 січня міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон заявив, що його країна готова підтримувати Україну роками, а союзникам варто зберігати єдність у допомозі.

Того ж дня президент Литви Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні вартістю 200 млн євро.

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