Парламент Италии поддержал продолжение "абсолютной и неизменной" военной поддержки Украины

Министр обороны Италии считает, что сделать шаг назад в помощи Украине было бы "драматической, стратегической и политической ошибкой"

Гвидо Крозетто (Фото: EPA)

Нижняя палата парламента Италии 10 января 2024 года проголосовала за резолюцию о продлении военной поддержки Украины. Решение было одобрено 195 голосами "за", сообщает итальянское агентство Ansa.

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По данным издания, "против" проголосовало 50 депутатов, еще 55 – воздержались.

Документ, среди прочего, обязывает правительство "продолжать поддерживать в соответствии с взятыми обязательствами и тем, что будет согласовано в рамках НАТО и ЕС, а также на международных форумах, членом которых является Италия, органы государственной власти Украины, в том числе путем передачи военных транспортных средств, материалов и оборудования", сообщает издание.

По данным издания, министр обороны страны Гвидо Крозетто, выступая в парламенте относительно продления военной помощи Украине, решение о которой Совет министров принял в декабре 2023 года, заявил, что итальянская поддержка остается сильной и абсолютно неизменной.

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Он добавил, что "впереди еще долгий путь вместе с Украиной, но было бы драматической, стратегической и политической ошибкой сделать шаг назад сейчас". Крозетто подчеркнул, что "поддержка должна продолжаться до тех пор, пока не прекратятся российские атаки".

Глава Минобороны также заявил о заинтересованности Италии в участии в проекте "коалиции по разминированию", который продвигает Литва.

"После семи уже официально оформленных пакетов мы недавно дали зеленый свет на отправку восьмого транша оборудования, материалов и систем в Киев. Этот пакет оборудования и систем вооружения также направлен только и исключительно на усиление обороноспособности Украины", – сказал министр обороны Италии.

9 января 2023 года стало известно, что Швеция перечислит около $5 млн в фонд НАТО для помощи Украине: эти средства пойдут на военное оборудование, топливо и медикаменты.

10 января министр иностранных дел Великобритании Кэмерон заявил, что его страна готова поддерживать Украину годами, а союзникам следует сохранять единство в помощи.

В тот же день президент Литвы Науседа объявил о пакете долгосрочной помощи Украине стоимостью 200 млн евро.

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