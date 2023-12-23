Министр обороны Италии считает, что "пришло время" переговоров. В ноябре говорил – рано

Гвидо Крозетто заявил, что есть вещи, которых нельзя добиться военным путем

Гвидо Крозетто (Фото - ЕРА)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, пришло время начать попытки найти политическое решение, чтобы положить конец российско-украинской войне. Об этом он сказал во время посещения итальянских войск, дислоцированных в Польше, передает ANSA.

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"[Полномасштабная] война продолжается уже почти два года, и, я думаю, что наряду и параллельно с военным вмешательством и поддержкой Украины важно идти по пути, который приведет к политическому решению", – сказал Крозетто.

Он отметил, что за эти почти два года удалось добиться сохранения Украины, которая могла быть уничтожена, и укрепления границы, блокировавшей нападение России.

Однако, по мнению итальянского министра обороны, есть "то, чего нельзя добиться военным путем", но чего можно достичь, открыв дипломатический и политический фронт, "чтобы попытаться добиться того же результата посредством мирных переговоров".

"То, что существовало до войны, должно быть восстановлено, а то, что нельзя было сделать с помощью оружия, должно быть сделано другим способом", – сказал Крозетто.

В начале ноября Крозетто заявил в одном из интервью, что время для переговоров между Украиной и Россией еще не настало. При этом он уверял, что, несмотря на войну в Израиле, поддержка Киева со стороны партнеров не снизилась.

Зеленский и другие представители власти неоднократно подчеркивали, что переговоры с РФ невозможны до тех пор, пока не будет полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

Глава МИД Кулеба считает, что если сейчас "заморозить" боевые действия, то Россия использует эту паузу для подготовки к более жестокой атаке, в том числе на страны НАТО.

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