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Министр обороны Италии: Нужен политический мир между Украиной и РФ, но время не настало

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 12:52
Министр обороны Италии: Нужен политический мир между Украиной и РФ, но время не настало - Фото
Гвидо Крозетто (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что время для переговоров между Украиной и Россией еще не настало. Об этом он сообщил в интервью изданию Quotidiano Nazionale.

По его словам, внимание к войне России против Украины снизилось на уровне медиа, а не политики.

Он отметил, что несмотря на войну в Израиле, поддержка Киева со стороны партнеров не снизилась. 

"Украина борется за защиту своего суверенитета, а также за соблюдение международного права, не только за ее свободу. Очевидно, что прочный мир не может быть основан только на военных действиях. Необходимо политическое перемирие. Время еще не пришло", — сказал Крозетто.

  • 25 июня 2023 года в Дании прошли организованные Украиной неформальные международные консультации по "основным принципам мира" с участием представителей многих ведущих стран.
  • 5-6 августа в Саудовской Аравии состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.
  • Президент Владимир Зеленский заявил на Мальте, что украинская формула мира может стать универсальной, несмотря на то что все войны разные.

Читайте также: Переговоры на Мальте. В Офисе Зеленского рассказали о результатах третьего саммита

Дмитрий Гриниченко
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