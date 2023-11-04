Министр обороны Италии: Нужен политический мир между Украиной и РФ, но время не настало

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что время для переговоров между Украиной и Россией еще не настало. Об этом он сообщил в интервью изданию Quotidiano Nazionale.

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По его словам, внимание к войне России против Украины снизилось на уровне медиа, а не политики.

Он отметил, что несмотря на войну в Израиле, поддержка Киева со стороны партнеров не снизилась.

"Украина борется за защиту своего суверенитета, а также за соблюдение международного права, не только за ее свободу. Очевидно, что прочный мир не может быть основан только на военных действиях. Необходимо политическое перемирие. Время еще не пришло", — сказал Крозетто.

25 июня 2023 года в Дании прошли организованные Украиной неформальные международные консультации по "основным принципам мира" с участием представителей многих ведущих стран.

5-6 августа в Саудовской Аравии состоялся саммит, на котором представители примерно 40 стран мира работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

Президент Владимир Зеленский заявил на Мальте, что украинская формула мира может стать универсальной, несмотря на то что все войны разные.

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