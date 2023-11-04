Міністр оборони Італії: Потрібен політичний мир між Україною та РФ, але час ще не настав

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що час для переговорів між Україною та Росією ще не настав. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Quotidiano Nazionale.

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За його словами, увага до війни Росії проти України знизилася на рівні медіа, а не політики.

Він зазначив, що попри війну в Ізраїлі підтримка Києва з боку партнерів не знизилася.

"Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права, не лише за її свободу. Очевидно, що міцний мир не може бути заснований лише на військових діях. Потрібне політичне перемир'я. Час ще не настав", – сказав Крозетто.

25 червня 2023 року в Данії пройшли організовані Україною неформальні міжнародні консультації щодо "основних засад миру" за участю представників багатьох провідних країн.

5-6 серпня в Саудівській Аравії відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробленням ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

Президент Володимир Зеленський заявив на Мальті, що українська формула миру може стати універсальною, попри те, що всі війни різні.

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