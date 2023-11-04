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Міністр оборони Італії: Потрібен політичний мир між Україною та РФ, але час ще не настав

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04.11.2023, 12:52
Міністр оборони Італії: Потрібен політичний мир між Україною та РФ, але час ще не настав - Фото
Гвідо Крозетто (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що час для переговорів між Україною та Росією ще не настав. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Quotidiano Nazionale.

За його словами, увага до війни Росії проти України знизилася на рівні медіа, а не політики.

Він зазначив, що попри війну в Ізраїлі підтримка Києва з боку партнерів не знизилася.

"Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права, не лише за її свободу. Очевидно, що міцний мир не може бути заснований лише на військових діях. Потрібне політичне перемир'я. Час ще не настав", – сказав Крозетто.

  • 25 червня 2023 року в Данії пройшли організовані Україною неформальні міжнародні консультації щодо "основних засад миру" за участю представників багатьох провідних країн.
  • 5-6 серпня в Саудівській Аравії відбувся саміт, на якому представники приблизно 40 країн світу працювали над розробленням ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.
  • Президент Володимир Зеленський заявив на Мальті, що українська формула миру може стати універсальною, попри те, що всі війни різні.

Читайте також: Переговори на Мальті. В Офісі Зеленського розповіли про результати третього саміту

Дмитро Гриниченко
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