Міністр оборони Італії вважає, що "настав час" для переговорів. У листопаді казав – рано

Гвідо Крозетто заявив, що є речі, яких не можна досягти воєнним шляхом

Гвідо Крозетто (Фото - ЕРА)

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що настав час розпочати спроби знайти політичне рішення, щоб покласти край російсько-українській війні. Про це він сказав під час відвідин італійських військ, дислокованих у Польщі, передає ANSA.

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"[Повномасштабна] війна триває вже майже два роки, і, я думаю, що поряд і паралельно з військовим втручанням та підтримкою України важливо йти шляхом, який приведе до політичного рішення", – сказав Крозетто.

Він зазначив, що за ці майже два роки вдалося домогтися збереження України, яка могла бути знищена, та зміцнення кордону, який блокував напад Росії.

Однак, на думку італійського міністра оборони, є "те, чого не можна досягти воєнним шляхом", але чого можна досягти, відкривши дипломатичний і політичний фронт, "щоб спробувати досягти того ж результату через мирні переговори".

"Те, що існувало до війни, має бути відновлено, а те, що не можна було зробити за допомогою зброї, має бути зроблено в інший спосіб", – сказав Крозетто.

На початку листопада Крозетто заявив в одному з інтерв'ю, що час для переговорів між Україною та Росією ще не настав. Водночас він запевняв, що, попри війну в Ізраїлі, підтримка Києва з боку партнерів не знизилася.

Зеленський та інші представники влади неодноразово наголошували, що переговори з РФ неможливі доти, доки не буде повного виведення окупаційних військ з території України.

Глава МЗС Кулеба вважає, що якщо зараз "заморозити" бойові дії, то Росія використає цю паузу для підготовки до більш жорстокої атаки, зокрема на країни НАТО.

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